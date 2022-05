Attraverso un lungo sfogo sui social Carolina Marconi ha svelato ai fan perché oggi la sua vita non sarebbe più quella di prima.

Carolina Marconi sta combattendo una difficile battaglia contro il cancro e, dopo la gioia per aver superato la chemioterapia, la showgirl ha confessato ai fan anche i momenti di solitudine, di tristezza e di dolore nell’avvertire il peggioramento del suo stato fisico e, soprattutto, nel non poter più avere la stessa vita di prima. Carolina ha potuto contare sull’affetto e il sostegno delle persone a lei vicine ma, nonostante questo, ha vissuto dei momenti di profondo sconforto.

“Ciao ragazzi come state? Io bene, ho ripreso la mia vita…ma ho capito che purtroppo non sarà più quella di prima. A volte le cure ormonali ti portano ad avere sbalzi d’umore incredibili, sembra avere il ciclo tutto l’anno. Per non parlare poi delle vampate: ti svegli la notte in un bagno di sudore.. E’ da molto tempo che non dormo 3 ore di fila, cerco di far finta di nulla, prendo la macchina e faccio i miei giri per lavoro. Prima ero molto attiva e riuscivo a fare molte cose… Cerco di non abbattermi ed essere quella di una volta, ma mi sento soffocare…”, ha raccontato l’ex gieffina attraverso un post via social.

Carolina Marconi: lo sfogo dopo il tumore

Nell’ultimo anno Carolina Marconi ha combattuto la battaglia più difficile, quella contro il cancro. Nonostante la malattia le abbia fatto capire molte cose, non ha fatto segreto di aver vissuto momenti di profondo sconforto. Di recente la showgirl ha interrogato il suo oncologo sull’eventualità di avere un figlio suo e purtroppo, per il momento, sembra che questa ipotesi per lei non sia contemplata (dovrà aspettare almeno due anni prima di cercare di avere un bambino a causa delle cure a cui si starebbe sottoponendo per il cancro).

In tanti tra i fan sui social le hanno inviato i loro messaggi di solidarietà e di calore e sperano di saperne presto di più sulle sue condizioni.

