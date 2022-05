Stando alle prime anticipazioni sulle registrazioni a Uomini e Donne sarebbe in arrivo un nuovo cavaliere per Gemma Galgani.

Dopo le storie finite in un batter di ciglia con Franco e Giacomo, sembra che Gemma Galgani abbia di nuovo motivi per consolarsi: stando alle anticipazioni riportate da Isa e Chia infatti, sarebbe arrivato un nuovo pretendente alla corte di Maria proprio per approfondire la conoscenza della dama torinese. Questa volta si tratterà della persona giusta per Gemma?

Gemma Galgani: un nuovo pretendente

Gemma Galgani non ha grande fortuna in amore e, secondo i fan di Uomini e Donne, durante questa nuova edizione di Uomini e Donne la dama torinese sarebbe stata volutamente “messa da parte” proprio per via delle sue difficoltà nel trovare una persona adatta a lei. Di recente Gemma è uscita con Franco e poi con Giacomo, ma con entrambi le cose non sono finite come lei sperava. Alla corte di Maria, intanto, si è sparsa la voce che sia in arrivo un nuovo pretendente per la dama torinese. Questa volta le cose andranno meglio? E soprattutto, di chi si tratterà?

Gemma ha recentemente svelato che, a suo avviso, con Giacomo le cose avrebbero potuto continuare per il verso giusto e infine ha anche specificato che, secondo lei, non ci sarebbero stati i presupposti per troncare il loro rapporto appena iniziato. “Con Giacomo sono stata bene e poi mi dice che non è scattato niente. Non c’erano i presupposti per una chiusura, ma va bene così“, ha detto Gemma, visibilmente delusa, durante il confronto in studio.

