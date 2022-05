Luca Argentero ha confessato che non gli dispiacerebbe ritirarsi dalle scene per poter avere ritmi di vita più lenti.

Luca Argentero è senza dubbio uno degli attori più in vista degli ultimi anni e grazie alla serie Doc – Nelle tue mani, l’attore ha ricevuto critiche entusiastiche da parte del pubblico e dai fan del programma. In un’intervista al programma Ti Sento, Argentero non ha però fatto segreto di aver pensato di ritirarsi dalle scene, notizia che ovviamente ha gettato nel panico le sue numerosissime fan.

“A me piacerebbe… O meglio non lasciarle per il gusto di fare un’uscita eclatante ma per recuperare un ritmo di vita che dopo vent’anni, è stato un ritmo forsennato. Mi permetterebbe di concentrarmi su alcuni aspetti della mia vita che mi interessano di più”, ha ammesso, e ancora: “Ho la sensazione dopo una ventina d’anni di aver fatto tutto quello che potevo fare”.

Luca Argentero: il ritiro dalle scene

Luca Argentero sogna un ritmo di vita più lento e infatti, quando non è impegnato sul set, l’attore trascorre tutto il suo tempo a Città della Pieve, dove possiede una casa immersa del verde in cui cura un orto e dove sogna di veder crescere sua figlia, Nina Speranza, insieme alla moglie, Cristina Marino.

Per il momento un ritiro dalle scene sembra non essere plausibile per l’attore, che al momento è uno dei volti di punta del cinema e del piccolo schermo italiano. Nonostante questo sognare non costa nulla, e infatti Argentero ha ammesso che forse, un domani, cercherà di selezionare le offerte da lui ricevute e trascorrere più tempo possibile con la sua famiglia.

