Carlos Maria Corona si è scagliato contro la madre Nina Moric, che a suo dire avrebbe minacciato di querelarlo.

Attraverso le sue Instagram stories Carlos Maria Corona si è scagliato contro sua madre, la showgirl Nina Moric, che a suo dire avrebbe minacciato di querelarlo per le sue dichiarazioni in merito al furto (a suo dire compiuto dalla stessa Moric) ai danni del padre, Fabrizio Corona.“Mia madre ha minacciato di querelarmi per le dichiarazioni (vere) sul furto che ha commesso davanti ai miei occhi. Evidentemente ha preferito 50mila euro all’amore per suo figlio”, ha dichiarato Carlos, che al momento abita con suo padre e che, per la prima volta, si è apertamente schierato contro sua madre.

In casa Moric-Corona l’aria è sempre più tesa e questa volta è stato il figlio dell’ex coppia vip a scagliarsi pubblicamente contro sua madre che, a suo dire, avrebbe addirittura minacciato di querelarlo. Nei giorni scorsi si è sparsa la voce che Fabrizio Corona fosse stato denunciato per aver evaso i domiciliari e, a seguire, lo stesso ex Re dei paparazzi aveva spiegato la sua verità in merito alla dinamica dei fatti, affermando che fosse uscito su permesso e che sarebbe stato vittima di un furto da parte della showgirl croata. Nina Moric al momento non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda, ma più volte ha usato i social per scagliarsi contro il suo ex marito.

“Ero in casa, nel momento in cui c’è stato il furto ero presente e sono testimone oculare di quello che è successo. Purtroppo attualmente non sappiamo dove sia il denaro, non ci interessa riaverli o altro, vogliamo giustizia per le cose per cui abbiamo fatto la denuncia”, aveva precisato Carlos Maria in merito alla vicenda.

