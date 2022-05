Fedez è stato avvistato in compagnia dell’ex socio Fabio Rovazzi dopo anni in cui i loro rapporti sarebbero stati a dir poco gelidi.

Dopo aver preso parte al concerto di Tananai, Fedez è stato avvistato da alcuni fan (come testimoniano alcune immagini circolate sui social) al Fabrique di Milano, mentre parlava amabilmente con Fabio Rovazzi. I due avevano litigato alcuni anni fa per questioni di lavoro e adesso, a sorpresa, sembra che sia avvenuto un riavvicinamento.

Fedez

Fedez e Rovazzi insieme a Milano

Cosa sta succedendo tra Fedez e Rovazzi? I due non hanno ancora rotto il silenzio in merito alla questione ma alcune foto circolate sui social testimoniano che i due si siano visti dopo il concerto di Tananai a Milano. Nelle ultime ore Fedez ha anche postato alcune stories taggando l’altro suo “ex amico” famoso, ossia J-Ax. Sembra dunque chiaro che il rapper si stia riavvicinando ai suoi ex soci, ma al momento non è dato sapere cosa stia bollendo in pentola.

Il rapper avrà avuto dei ripensamenti sui due volti vip dopo aver scoperto della sua malattia? O saranno stati loro a farsi perdonare? In tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più, ma per ora il rapper non ha rotto il silenzio in merito alla questione.

