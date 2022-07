Drusilla Foer ha commentato la notizia della partecipazione di Chiara Ferragni e Gianni Morandi a Sanremo 2023.

Gianni Morandi e Chiara Ferragni saranno co-conduttori a Sanremo 2023 e Drusilla Foer – che ha svolto lo stesso ruolo nella precedente edizione della kermesse – ha affermato a “Facciamo finta che”: “Il direttore artistico di Sanremo è un vero genio perché ha dei guizzi di intuizione che sono guizzi molto ragionevoli, e la ragionevolezza è molto premiante per una cosa come Sanremo. Cosa penso di Gianni al Festival di Sanremo? In fondo Morandi ha condotto alcuni Sanremo, è una persona brillante, piace ai giovani rappresenta un tipo di musica e di cultura italiana che va onorata e poi è un personaggio brillante, sa muoversi sul palco, è un uomo libero, ha una testa libera, è uno degli uomini più liberi che io abbia conosciuto.Bravo Amadeus che ci ha messo dentro anche la Ferragni che rappresenta qualcosa per molte persone. Bisogna smuovere le acque con ragionevolezza. Io sono molto contenta”.

Drusilla Foer

Drusilla Foer: l’opinione su Morandi e Ferragni a Sanremo

Drusilla Foer ha espresso il suo entusiasmo per la partecipazione di Gianni Morandi e Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023 e ha fatto i complimenti ad Amadeus per la sua decisione. L’ex co-conduttrice della kermesse ha anche svelato come avrebbe vissuto la sua partecipazione al programma, e a tal proposito ha detto:

“Devo dire che mi sono vissuta la serata di Sanremo con grande tranquillità. Tutti mi dicevano che avrei avuto il panico. Nulla, non sono stata impietrita e mi sono distratta con i tecnici e le sarte. Io cerco sempre le persone e le chiacchiere in quelle situazioni. La mattina mi sono svegliata leggendo tutte le belle cose dei social e della stampa. Così mi sono detta ‘ma guarda questa vecchia grulla’ come si dice in Toscana. Sì sono felice e ho trovato molta alleanza da subito. Gioia, alleanza e partecipazione. Certo qualcuno ha storto la bocca, ma va benissimo così davvero”. In tanti non vedono l’ora di sapere quali altre sorprese riserverà Amadeus per la nuova edizione del festival musicale, atteso come sempre per febbraio.

