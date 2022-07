In queste ore Melory Blasi ha lanciato una frecciatina contro Alex Nuccetelli, che ha deciso di replicare.

Alex Nuccetelli ha fatto alcune scottante rivelazioni sulla fine del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti e le sue parole hanno fatto infuriare Melory Blasi, la sorella della conduttrice che ha scritto sui social: “Certi ‘amici’ farebbero bene a restare in silenzio”. Dopo la frecciatina di Melory, Alex Nuccetelli si è difeso affermando al Corriere della Sera:

“Ho letto che Melory, la sorella di Ilary, se l’è presa con me perché parlo troppo, mi è dispiaciuto. Ma se Ilary si è messa con lui, lo deve soltanto a me. Lo so io quanto ho penato per sistemarli, le ho cambiato la vita, eddai.“

Alex Nuccetelli replica a Melory Blasi

A quanto pare Alex Nuccetelli non è pentito di aver messo in circolazione altre voci – vere o presunte – sul conto di Ilary Blasi, Francesco Totti e Noemi Bocchi (presunta nuova fiamma dell’ex calciatore). Dopo la frecciatina di Melory, il Pr romano è tornato all’attacco e dopo aver replicato contro di lei ha confessato al Corriere della Sera cosa gli avrebbe detto Noemi dopo il primo incontro con Totti:

“Pure lei all’inizio su Francesco era scettica, non è che è lanciata subito. “L’altra sera sono stata al torneo e c’era l’amico tuo”, mi ha raccontato dopo il primo incontro. Tutto lì. […] Certo se dopo tutti questi mesi e tutto questo casino ancora si frequentano, è segno che qualcosa tra loro esiste, che non è solo amicizia. E che c’è di male?”

