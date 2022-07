Giulia Pauselli è all’ottavo mese di gravidanza e sui social si è lasciata andare ad un duro sfogo, salvo poi scusarsi.

Giulia Pauselli ha dato la colpa agli ormoni per il suo ultimo sfogo sui social e a seguire ha spiegato perché, in questa fase della gravidanza (aspetta il primo figlio insieme a Marcello Sacchetta) resterebbe male per glisguardi a lei rivolti dalle persone.

“Ieri era un momento molto molto basso. Avevo bisogno di un po’ di supporto probabilmente. Volevo ringraziarvi e rassicurarvi, sono gli ormoni impazziti. […] A parte qualche messaggino antipatico che ho ricevuto, a volte quello che fa più male sono gli sguardi delle persone. Magari non capiscono perché vado in giro con la pancia di fuori, magari non tutti i giorni ho voglia di mettermi cose larghe. […] Alcune cose non mi vanno più e quindi metto pantaloni a vita bassa, maglie corte e mi esce la pancia. A volte ho voglia di sentirmi bella e di vestirmi come mi vestivo prima. Le persone ti guardano male, oppure con pietà”, ha scritto nelle sue stories la ballerina, che è tornata a mostrarsi col sorriso.

Giulia Pauselli: lo sfogo via social

La gravidanza di Giulia Pauselli è ormai agli sgoccioli e sui social la ballerina si è sfogata contro alcune critiche a lei rivolte per il suo abbigliamento in gravidanza e ha fatto sapere che non avrebbe più postato altre foto con il pancione. Fortunatamente a seguire la ballerina ha cambiato idea e si è confrontata con i fan in merito a quanto successo.

Lei e Marcello Sacchetta saranno presto genitori per la prima volta e in tanti tra i loro fan non vedono l’ora di saperne di più sull’arrivo del loro primo bebè.

