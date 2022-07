L’attore Michele Morrone si è scagliato via social contro un hater che avrebbe rigato la sua preziosa auto.

Michele Morrone ha realizzato alcune stories via social con cui si è scagliato contro un presunto hater che gli avrebbe rigato la macchina. Nelle sue stories l’attore ha tuonato: “Il fatto è che, io ho capito chi sei perché sono anni che mi mandi questi messaggi minatori preannunciando quello che avresti fatto. Però io magari domani mi alzi, voglio comprarmi una lambo, lo faccio. Tu rimani là con la chiave in mano e guardi, con la chiave della cantina”.

Michele Morrone contro l’hater che gli ha rigato l’auto

Michele Morrone ha affidato ai social un suo sfogo contro il detrattore che gli avrebbe rigato l’auto e in tanti sui social hanno espresso la loro solidarietà al celebre volto di 365 giorni. Vicende simili sono capitate anche ad altri vip, come Serena Enardu, che oltre ad aver denunciato i furti da lei subiti ha svelato anche che le sarebbero state incendiate ben due auto.

Michele Morrone riuscirà a risalire all’autore del gesto e a sporgere denuncia? Per il momento l’attore si è limitato a raccontare l’accaduto via social e non sono note altre informazioni sulla vicenda.

