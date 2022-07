Gianluca Grignani ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sulla sua disastrosa performance al Festivalbar del ’95.

Gianluca Grignani ha confessato per la prima volta a Il Messaggero alcuni retroscena sulla sua esibizione a Festivalbar ’95 in cui, dopo alcuni problemi, si mise a insultare il pubblico, a litigare con un cameraman e infine alzò i tacchi e lasciò il palco. Inaspettatamente il cantante ha svelato che tutto sarebbe cominciato con una lite avuta con Rosario Fiorello nel dietro le quinte: “Arrivai sul palco già nervoso. Fiorello (in gara con un remix di Un mondo d’amore, ndr) nel backstage mi aveva provocato, dicendomi cose che non posso riferire. Corsi sul palco. Mi introdussero dicendo le solite sciocchezze. Io volevo cantare e avevo chiesto di poterlo fare dal vivo. Avevo preparato un’esibizione particolare. Scoprii invece che c’era il playback. Mi infuriai”, ha dichiarato.

Gianluca Grignani: la lite con Fiorello

Per la prima volta Gianluca Grignani ha svelato di aver discusso con Fiorello. I fatti risalgono al 1995 e per cui è possibile che i due, nel frattempo, si siano chiariti. Fiorello non si è mai espresso sulla questione e in tanti si chiedono se, dopo quanto affermato da Grignani, lo farà. Il cantante quest’anno ha compiuto 50 anni e, nonostante alcune polemiche, sembra aver trovato la serenità. “Sono come il buon vino: più passa il tempo e più migliora”, ha dichiarato a Il Messaggero.

