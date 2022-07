Mentre Ilary Blasi è partita per l’Africa alla ricerca di maggiore privacy, Francesco Totti sarebbe rimasto a Roma dopo il loro annuncio d’addio.

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la loro separazione e mentre la showgirl è partita con i figli per la Tanzania (dove ad attenderla era presente sua sorella Silvia) l’ex calciatore è rimasto a Roma, dove sembra stia cercando una nuova casa e nel frattempo si dividerebbe tra il suo ufficio, il campo da padel e le amicizie storiche. Alcuni giorni fa l’ex calciatore è stato avvistato anche mentre si recava a casa di Noemi Bocchi, sua presunta nuova fiamma.

Francesco Totti

La vita di Totti dopo Ilary Blasi

In tanti sono impazienti di sapere come cambierà la vita di Francesco Totti e Ilary Blasi ora che i due hanno ufficialmente deciso di vivere vite separate. Dopo l’annuncio di separazione la conduttrice – che aveva già un biglietto in tasca per la Tanzania – ha deciso di lasciare l’Italia ed evitare a sé stessa e ai figli l’ondata di gossip sulla fine del suo matrimonio.

Totti invece sarebbe suo malgrado rimasto nella Capitale, dove a fargli conforto in questo momento particolarmente delicato sarebbero presenti alcuni dei suoi amici di sempre e, ovviamente, la donna più chiacchierata degli ultimi giorni, Noemi Bocchi (con cui il campione è stato avvistato solo 24 ore prima di dare l’annuncio d’addio a Ilary).

