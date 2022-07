Il marito di Noemi Bocchi, presunta nuova fiamma di Francesco Totti, ha preferito non commentare le sue foto con Francesco Totti.

A differenza della prima volta in cui è stato diffuso il rumor sulla presunta liaison tra Totti e Noemi Bocchi, Mario Caucci – ex marito della donna e padre dei suoi due figli – ha preferito non commentare la vicenda. Lui e Noemi sono in via di separazione, e l’uomo – interrogato da Fanpage in merito alla vicenda – ha dichiarato: “Non ho niente da dire”. Nei mesi scorsi Caucci aveva dichiarato:

“Totti ha tutta la mia comprensione, io so bene cosa c’è oltre l’immagine di mia moglie. Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano tutta la mia comprensione”.

Il marito di Noemi Bocchi resta in silenzio

In queste ore sono emerse alcune foto di Francesco Totti nei pressi dell’abitazione di Noemi Bocchi a Roma. L’11 luglio e la moglie Ilary Blasi hanno annunciato il loro addio dopo 20 anni d’amore, e in tanti si chiedono quali siano le motivazioni che hanno condotto la coppia verso l’addio.

Mario Caucci questa volta ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione nonostante, alcuni mesi fa, alla notizia della presunta liaison tra la sua ex e l’ex Capitano della Roma avesse subito preso parola sulla vicenda. “Se vogliamo essere precisi, per la legge, è ancora mia moglie, non siamo separati legalmente. Mi hanno chiamato in tanti stamattina e sono sgomento. Ma non è stata una sorpresa, nel senso che non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce…”, aveva dichiarato l’uomo a Il Mattino a febbraio scorso.

