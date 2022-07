In tanti hanno preso di mira Sonia Bruganelli per la sua partecipazione al GF Vip 7 e Maurizio Costanzo ha deciso di difendere la conduttrice.

Inaspettatamente Sonia Bruganelli ha confermato che sarà opinionista al GF Vip 7, nonostante più volte avesse smentito di voler prendere di nuovo parte allo show. In queste ore in tanti l’hanno criticata per non essere stata coerente e per il suo modo di fare polemica, e il marito di Maria De Filippi, Maurizio Costanzo, ha deciso di spezzare una lancia a favore della conduttrice: “Nel corso dei mesi succede di tutto nella Casa: mi pare fisiologico che l’opinionista faccia commenti non sempre accomodanti. Credo che Sonia, in coppia con Orietta Berti, saprà mixare interventi piccanti a commenti concilianti e ragionevoli”, ha dichiarato il conduttore tv.

Sonia Bruganelli

Maurizio Costanzo difende Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli è stata riconfermata come opinionista al GF Vip a differenza della sua collega, Adriana Volpe. La conduttrice è stata comunque bersagliata dalle critiche degli hater, che hanno affermato di trovarla “acida e polemica” nel suo ruolo all’interno del reality show. A sorpresa Maurizio Costanzo ha preso le difese della moglie di Bonolis, e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

Quest’anno al fianco della Bruganelli come opinionista vi sarà Orietta Berti, e Adriana Volpe ha commentato la notizie della sua esclusione dal programma tv senza cedere a frecciatine o rancori.

