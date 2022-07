Mentre Adriana Volpe è stata esclusa dal GF Vip 7, Sonia Bruganelli è stata confermata come opinionista. La Volpe ha commentato la questione.

Adriana Volpe ha rotto il silenzio sulla sua mancata riconferma come opinionista al GF Vip 7 e ha detto la sua su Sonia Bruganelli, che è stata riconfermata nonostante avesse escluso con fermezza di voler tornare all’interno del programma.

“Certo sono serena. Il Grande Fratello Vip mi ha dato tanto, è un’esperienza che ho vissuto a 360 gradi, prima dall’interno nell’edizione del primo lockdown, un’edizione più unica che rara. Poi come opinionista: è stato un privilegio poter rivestire questo ruolo. È un programma che ho nel cuore: mi ha permesso di avere un contatto speciale con il pubblico perché mi ha fatto conoscere per quella che sono, con tutte le sfaccettature del mio carattere. Il Grande Fratello Vip mi ha saputo valorizzare”, ha dichiarato a Mio la conduttrice, mentre sulla sua ex collega ha aggiunto: “Se ho più sentito Sonia? Sì e voglio anche fare delle precisazioni. È una collega che stimo molto, soprattutto come imprenditrice“.

Adriana Volpe

Adriana Volpe: l’opinione su Sonia Bruganelli al GF Vip

Sonia Bruganelli è stata riconfermata come opinionista al GF Vip e Adriana Volpe ha inaspettatamente riservato parole di stima alla sua collega. La conduttrice non ha dato prova di provare acredine o rancore verso il programma e in tanti si chiedono come mai Alfonso Signorini abbia preferito contattare Orietta Berti al suo posto (la decisione del conduttore è stata ampiamente criticata anche da Clarissa Selassié, che si era candidata per il ruolo di opinionista).

