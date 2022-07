Molto presto Alessia Marcuzzi sarà al timone del suo nuovo show e lei stessa ha confessato di volere con sé suo figlio Tommaso.

Alessia Marcuzzi è entusiasta per il suo nuovo show, Boomerissima, al via dai prossimi mesi su Rai2. La conduttrice – lontana dalla tv da oltre 1 anno – ha rivelato di volere con sé all’interno del programma anche suo figlio Tommaso, nato dall’amore per Simone Inzaghi. “Farò di tutto per costringerlo. Del resto, l’idea del programma mi è venuta proprio dal confronto con lui. Da quei classici discorsi che si fanno a casa con i figli: ‘Ai miei tempi era diverso, la musica era più bella…’. E, poi, se viene lui magari si porterà pure i suoi amici”, ha ammesso la conduttrice sulle pagine de Il Giornale.

Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi: Boomerissima

Dopo aver detto addio a Mediaset Alessia Marcuzzi approderà su Rai2 e la conduttrice ha svelato di volere con sé suo figlio Tommaso. Nel programma infatti si farà un confronto tra le generazioni e la conduttrice ha confessato a Il Giornale che l’idea dello show gli sarebbe venuta proprio grazie al suo rapporto con il figlio maggiore:

“E’ un programma che mi sono cucita addosso, l’ho scritto da sola insieme ai miei autori. Quando ho finito di scrivere questo programma mi sono detta che sarebbe stato giusto per Rai2. Sono andata da Stefano Coletta (direttore intrattenimento), ho bussato alla sua porta e gli ho fatto vedere un disegno dello studio che avevo immaginato e da lì è nato tutto”, ha dichiarato. In tanti tra i suoi fan non vedono l’ora di saperne di più su Boomerissima e sul ritorno della Marcuzzi in tv.

