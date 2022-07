Secondo indiscrezioni anche Giovanni Ciacci sarebbe in trattativa per prendere parte al GF Vip 7. E con lui sarebbero in lizza ben 25 vip.

Secondo Trash Italiano Giovanni Ciacci potrebbe varcare la soglia della porta rossa in qualità di concorrente della settima edizione del GF Vip. Sulla questione al momento non vi sono conferme, ma nelle ultime ore hanno iniziato a circolare anche i nomi di 25 papabili concorrenti.

Giovanni Ciacci al GF Vip 7

Oltre a Giovanni Ciacci – che secondo i rumor potrebbe tornare in tv proprio per partecipare al reality di Alfonso Signorini – ben 25 vip sarebbero in lizza come papabili concorrenti del GF Vip: tra questi vi sarebbero Alvaro Vitali Antonio Razzi, Antonella Ferrari, la Fiordalisi, Antonino Spinalbese, Asia Gianese, Evelina Sgarbi, Fiordaliso, Brenda Asnicar, Carolina Marconi, Charlie Gnocchi, Chadia Rodriguez, Federico Fashion Style, Fiordaliso, Gigliola Cinquetti, Gegia, Guendalina Canessa, Manuela Arcuri, Leonardo Tumiotto, Max Felicitas, Pamela Prati, Patrizia Groppelli, Rita Dalla Chiesa (che ha confermato di aver parlato della questione con Alfonso Signorini), Vera Gemma e il fidanzato Jeda Fidal.

In queste ore sta facendo discutere sui social la notizia della possibile partecipazione di Pamela Prati allo show, ma sulla questione non è dato sapere di più e pertanto ai fan non resta che attendere ulteriori conferme.

