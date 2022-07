Pamela Prati sarà una concorrente del Grande Fratello Vip 7? La questione ha sollevato un putiferio in rete.

Un indizio lanciato da Alfonso Signorini ha fatto sorgere i sospetti di fan in merito alla presunta partecipazione di Pamela Prati al GF Vip 7. Il conduttore ha postato la foto di uno smalto rosso (prodotto must have per l’ex stella del Bagaglino) e ha scritto: “Indizio nr 2. La seconda concorrente del #gfvip7 lo ha dimenticato sul taxi. Di chi si tratta?”. Secondo i rumor in circolazione il conduttore si sarebbe riferito a Mark Caltagirone, il fidanzato “fantasma” che ha reso protagonista la Prati di un controverso scandalo.

Pamela Prati sarà concorrente al GF Vip 7? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete e in tanti sono impazienti di saperne di più a riguardo. Nel frattempo l’indiscrezione non ha mancato di sollevare polemiche, e in tanti si sono scagliati contro la presunta decisione di Signorini. Si dà il caso infatti che la showgirl abbia perso numerosi consensi dopo lo scandalo del “fidanzato fantasma” Mark Caltagirone, esploso 3 anni fa. Pamela Prati aveva annunciato pubblicamente le sue nozze prima di essere costretta ad ammettere che del fidanzato non ci sarebbe stata traccia (e che anzi, non sarebbe mai esistito).

