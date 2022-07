Secondo indiscrezioni Rita Dalla Chiesa potrebbe essere tra i concorrenti del GF Vip 7 e lei stessa ha rotto il silenzio sulla vicenda.

Rita Dalla Chiesa sarà una delle concorrenti del GF Vip 7? La stessa giornalista ha confessato a Fanpage di esser stata contatta da Alfonso Signorini: “I contatti con Alfonso ci sono stati, è una persona della quale mi fido e gli voglio bene da sempre. Ci sto riflettendo, non ho ancora preso una decisione certa, ma posso confermare che con Alfonso ci siamo visti e ne abbiamo discusso più volte“, ha detto, e ancora: “Non c’entrano questioni economiche. Se non ho mai accettato di fare un reality prima è solo perché prendo in considerazione altre cose. Si tratta di questioni private e familiari, nulla di più“, ha ammesso.

Rita Dalla Chiesa

Rita Dalla Chiesa al GF Vip 7

Secondo rumor diventati sempre più insistenti in rete anche Rita Dalla Chiesa potrebbe essere tra i concorrenti della settima edizione del GF Vip. Oltre a lei, tra i 24 papabili vipponi, vi sarebbero Antonino Spinalbese, Leonardo Tumiotto, Fiordaliso e la showgirl Pamela Prati. Rita Dalla Chiesa per adesso ha preferito non confermare i rumor in merito alla sua presunta partecipazione allo show, ma in tanti tra i suoi fan sperano di vederla all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG