Giorgio Manetti ha svelato perché, a suo avviso, la sua ex fidanzata Gemma Galgani non lascerà mai Uomini e Donne.

Nonostante le delusioni e le arrabbiature, Gemma Galgani continua a restare a Uomini e Donne, dove è alla disperata ricerca del vero amore. Sulla questione è intervenuto anche il suo ex compagno, Giorgio Manetti, che stando a quanto riporta Gossip e Tv avrebbe detto: “Gemma non uscirà mai da Uomini e Donne: a Maria fa comodo che resti lì, fa gioco al suo programma”. Il discorso del Gabbiano è dunque chiaro: Maria De Filippi non rinuncerà alla presenza di Gemma all’interno del programma fino a quanto lei continuerà a regalare ascolti allo show.

Maria De Filippi

Gemma Galgani: perché non lascia Uomini e Donne

Ogni anno circolano indiscrezioni in merito al presunto addio di Gemma Galgani a Uomini e Donne ma la notizia non ha mai trovato conferme e ogni anno la dama torinese si ripresenta al dating show nella speranza di trovare il vero amore. Il suo famoso ex, Giorgio Manetti, si è detto convinto che Gemma non lascerà lo show fino a quanto continuerà a regalare ascolti al programma e del resto è vero che, in questi anni, è riuscita ad acquisire sempre maggiore popolarità e a conservare una community di fan autentica. Prima o poi Gemma lascerà davvero lo show di Maria De Filippi?

