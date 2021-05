L’esperienza di Giorgio Manetti a Uomini e Donne tra il 2015 e il 2017 è stata caratterizzata – come ben sappiamo – dai rapporti prima idilliaci e poi burrascosi con Gemma Galgani. La storia vissuta come una fiaba si è trasformata in un drammatico epilogo al quale abbiamo assistito con tanto di lettera, nell’ormai lontano 2016. Non sembra, ma sono passati già ben 5 anni da quella prima serata che ha messo la parola fine ai tira e molla.

Oggi il ‘gabbiano’ (che su Instagram è seguito da ben 105mila followers) è un uomo realizzato grazie a Caterina, la sua compagna conosciuta fuori dalla trasmissione condotta da Maria de Filippi. Il suo nome però ha lasciato il segno nella storia del programma, per questo spesso torna a far parlare di sé per delle interviste. L’ultima in ordine di tempo è al settimanale Ora.

Giorgio ringrazia Uomini e Donne per la popolarità che gli ha dato nell’arco dei suoi “3 anni bellissimi“, ma ha promesso che il suo ritorno non s’ha da fare:

Sono cosciente che questo programma mi ha dato tanta popolarità, ma quando la gente in uno studio televisivo inveisce contro di te e ti insulta e parla di dignità, allora capisci che è arrivato il momento di andartene. Io non credo che non tornerò mai più in quegli studi perché non ne ho bisogno, non ne sento la necessità.

A suo parere la trasmissione sarebbe cambiata, tanto da non piacergli più (nonostante dica di darle uno sguardo)

Non rinnego nulla, sono stati tre anni bellissimi ai miei tempi, ora mi capita di guardare a volte Uomini e Donne e sinceramente devo dire che adesso non mi piace più.

Da Giorgio Manetti un commento al vetriolo sul percorso di Gemma che continua imperterrita a provare e riprovare nel trovare l’amore, ma senza risultato:

Non dipende certo dal programma di Maria… Si può anche sognare di trovare l’anima gemella, però tenendo i piedi ben piantati a terra, dopo una certa età.

Per poi affondare il colpo!

Lei è lì negli studi da 12 anni, ora siamo nel 2021, fate voi. Io non voglio darle troppa importanza, si parla di lei sui giornali di gossip già fin troppo! Il pubblico ha capito che non ero figlio della situazione che si era creata con lei. Avevo altri argomenti e l’ho dimostrato uscendo dal programma. Lei invece senza tv non ha alternative.

La dama risponderà per le rime?