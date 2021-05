Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Akash Kumar ha avuto uno screzio a distanza con Andrea Cerioli.

Il modello, infatti, ha rimproverato l’ex tronista di Uomini e Donne per il modo con il quale ha attaccato Brando Giorgi. Secondo Akash, rivolgersi in quel modo ad una persona reduce da problemi di salute è stato poco rispettoso.

Ciò che ha provocato ilarità in studio, però, è il modo con cui Andrea Cerioli ha risposto ad Akash che ha sostenuto di conoscerlo da tempo:

– Andrea, ci conosciamo da anni però voglio dirti una cosa…

– Ma chi è?

– Sono Akash, ci conosciamo da dieci anni, Papeete Beach Collection, ti ricordi?

– Sì, ciao Akash, ci siamo visti due volte, però va bene, sì.

Per la cronaca, Akash Kumar e Andrea Cerioli non si sono mai incontrati in Honduras, durante quest’edizione de L’Isola dei Famosi.

Sentendosi, quindi, presumibilmente colpito nell’orgoglio, Akash ha deciso di dedicare una serie di Instagram Stories di fuoco ad Andrea Cerioli.

Di seguito, trovate il contenuto delle stories, pubblicato dal sito Isa e Chia: