La ventesima edizione di Amici si è chiusa con la vittoria di Giulia Stabile, la ballerina 19enne italo-catalana che, nella finalissima, ha avuto la meglio sul cantante Sangiovanni, arrivato secondo. Tra Sangiovanni e Giulia, com’è noto, è nata anche una storia d’amore.

Marcello Sacchetta, ballerino professionista del talent show, a Casa Chi, ha commentato la storia d’amore tra i due giovani artisti, definendola una vera e propria “favola” che ha appassionato tutti:

Mai come quest’anno abbiamo vissuto le favole. Quella è stata una favola nella vita vera. L’abbiamo vissuta insieme e c’ha trasportato tutti. Considera che noi siamo quasi h24 sul lavoro e quando torniamo a casa non facciamo in tempo a guardare la striscia quotidiana. Quest’anno, non ci siamo persi nulla per quanto ci aveva coinvolti. È stata veramente una gran bella favola da seguire, con un bellissimo lieto fine.