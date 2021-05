Gossip: tutte le notizie del 20 maggio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 20 maggio 2021

Gianluca De Matteis, ex tronista di ‘Uomini e Donne‘, si è sfogato a lungo, sui social, contro Akash Kumar per aver attaccato Andrea Cerioli per via del suo passato da ex protagonista del programma di Maria De Filippi:

All’Isola è stato attaccato Andrea Cerioli da Akash, non tanto per il suo ruolo all’Isola, ma per quello che ha rivestito: il ruolo del tronista. E’ stata presa in considerazione l’intera categoria dei tronisti come se fossimo dei trogloditi e decerebrati, senza un minimo di competenza. Il punto è che queste cose sono state dette da una persona la cui credibilità e attendibilità è sotto zero perché è il primo che crea finti gossip. E’ il primo che partecipa all’Isola dei Famosi, è il primo che dice di non andare in puntata e poi sta sempre lì.

Parla di competenze e talento. Se ti fa tanto schifo questo mondo trash, perché ne fai parte? Cosa ti spinge ad accettarlo? Tra l’altro questa carriera pazzesca di cui lui si vanta, tra 3 o 4 anni e sarà finita. Tu che talento hai? Che competenze hai? Come se tu fossi il Nobel per la sica. Sdoganiamo il fatto che i tronisti siano dei cogl**ni, io sono stato un tronista e non mi sento minimamente un cogl**ne. Se qualcuno deve parlarmi della mia carriera deve essere qualcuno che ha un talento e delle competenze vere e concrete. Se me lo dice Al Pacino alzo le mani e faccio un inchino, se me lo dice qualcun altro gli rido in faccia.