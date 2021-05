Mercoledì 19 maggio 2021, è stata registrata la puntata di Uomini e Donne, con la scelta di Giacomo Czerny.

Dopo le scelte di Samantha Curcio e Massimiliano Mollicone, quindi, anche Giacomo, quindi, ha proceduto con la scelta finale tra le sue due corteggiatrici rimaste, Martina Grado e Carolina Ronca.

Giacomo Czerny ha scelto Martina che gli ha risposto di sì.

Stando alle anticipazioni pubblicate dal sito Vicolo delle News, la registrazione di Uomini e Donne è iniziata con la messa in onda dei momenti più belli che il tronista ha trascorso con le due corteggiatrici.

Come vuole la tradizione, Giacomo ha trascorso due intere giornate sia con Martina che con Carolina.

Durante la giornata trascorsa con Martina, la corteggiatrice, inizialmente, gli ha fatto credere di non essere presente, facendogli uno scherzo. Successivamente, Martina gli ha fatto un regalo mentre Giacomo gli ha letto una lettera scritta per lei. Martina, inoltre, gli ha anche presentato i suoi genitori e gli ha mostrato una video-lettera con il quale gli ha comunicato di essersi innamorata di lui. Giacomo e Martina si sono baciati.

Nei filmati riguardanti la giornata passata con Carolina, invece, la corteggiatrice gli ha fatto trovare dei muri tappezzati con le immagini delle loro chat. Anche in questo caso, Giacomo ha letto una lettera scritta appositamente per lei. Carolina, inoltre, l’ha invitato a sceglierla con una scritta realizzata con una serie di candele illuminate, che il tronista ha visto da una terrazza. Anche in questo caso, è scattato il bacio.

In studio, Giacomo ha deciso di far entrare Carolina per prima. Il tronista ha dichiarato che le discussioni avvenute durante il loro percorso l’hanno portato alla decisione di non sceglierla. Carolina non l’ha presa bene, accusando Giacomo di averla costretta a manifestargli i propri sentimenti inutilmente e negandogli anche il saluto finale. Giacomo non ha trattenuto le lacrime.

Successivamente, Giacomo ha fatto entrare Martina a cui ha comunicato l’intenzione di vivere la loro storia fuori dal programma. In studio, Giacomo e Martina si sono baciati sulle note di Marte e Venere di Marco Mengoni.

Oltre ad aver trovato l’amore, durante la registrazione, Giacomo ha ricevuto anche una proposta di lavoro. Maria De Filippi, infatti, è rimasta favorevolmente colpita dal lavoro di videomaker di Giacomo, al punto da offrirgli un posto nella sua redazione.