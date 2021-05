A Uomini e Donne rissa sfiorata tra due Cavalieri del programma, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. I due sono quasi venuti alle mani dopo che Riccardo aveva lanciato un’accusa nei riguardi di Roberta Di Padua. Per tutta risposta, Incarnato gli avrebbe detto che “lui non funziona“. Il momento non è andato in onda in tv, in quanto la redazione del dating show con la conduzione di Maria De Filippi non lo avrebbe ritenuto adatto.

Ecco cosa ha dichiarato Valentina Autiero a Fanpage, amica di entrambi i contendenti

“Li ho sentiti ieri tutti e due e ho detto loro che hanno sbagliato entrambi. Si sono spinti oltre, non c’era bisogno di spu***narsi. Ma non so dove sia la verità. Anche con me uno dice una cosa e l’altro dice il contrario. La versione che mi ha dato Riccardo è quella che ha dato in puntata, che si erano messi d’accordo perché lei gli aveva chiesto di restare più tempo in trasmissione per una questione di visibilità. Secondo la sua versione, sono usciti un mesetto dopo averlo stabilito tra loro per dare maggiore visibilità a Roberta”.

Roberta invece avrebbe detto alla Autiero che in quel periodo erano sorti problemi anche a livello intimo, decidendo di non uscire più insieme in quanto lei era stanca. La donna conferma che la lite non sia andata in onda, aggiungendo che se ne è dispiaciuta in quanto si sarebbe fatta due risate. Il taglio della lite a Uomini e Donne è avvenuto visto che i due sarebbero. quasi venuti alle mani, muso contro muso.

La donna ha concluso:

“Se hanno litigato per quella battuta o per l’accusa che Armando parla male della redazione? Non è andata così. Armando non le ha mai parlato male della redazione. Si era sfogato, almeno secondo quello che mi ha raccontato Roberta. Anche io ho parlato tante volte al telefono con Armando e non mi ha mai parlato male della redazione. Sfogarsi per i continui attacchi è un’altra cosa, abbiamo avuto tutti un momento di nervosismo”.

Foto: account Instagram Riccardo Guarnieri