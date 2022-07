Secondo Dagospia il contratto Mediaset di Barbara D’Urso non verrà rinnovato e quindi presto la conduttrice potrebbe essere orfana di un posto in tv.

Mediaset è verso l’addio a Barbara D’Urso? L’indiscrezione circola ormai da un paio d’anni e già nel 2022 gli impegni televisivi della conduttrice sono stati drasticamente ridotti. Secondo Dagospia poi, alla Carmelita Nazionale non sarebbe stato neanche rinnovato il contratto e per questo, molto presto, potrebbe ritrovarsi orfana del suo salotto tv. Al momento l’indiscrezione ovviamente non ha ricevuto conferma, ma non è neanche stata smentita dalla conduttrice o dai vertici Mediaset.

Barbara D’Urso verso l’addio a Mediaset

Secondo Dagospia sarebbe ormai sempre più imminente il definitivo addio di Barbara D’Urso a Mediaset. L’indiscrezione per il momento non ha ricevuto conferma, quel che è certo è che la voce è diventata sempre più insistente dopo che già – nell’anno appena passato – il ruolo della conduttrice è stato ampiamente ridimensionato rispetto al passato.

Sulla questione la D’Urso aveva affermato di aver avuto un colloquio con Piersilvio Berlusconi che, pur avendole manifestato la sua imperitura stima, le aveva rivelato di avere bisogno di un altro tipo di contenuti per la stagione tv. In molti non dimenticano però la petizione (che aveva raccolto centinaia di migliaia di firme) con cui i telespettatori avevano chiesto l’immediata abolizione degli show tv della D’Urso e soprattutto le polemiche che avevano seguito alcuni dei suoi format nel bel mezzo della pandemia.

