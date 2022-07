Secondo indiscrezioni dopo l’addio Ilary Blasi e Francesco Totti saranno entrambi impegnati in tv dal prossimo anno.

Secondo Dagospia Ilary Blasi avrebbe ricevuto il rinnovo del suo contratto da parte di Mediaset e pertanto è possibile che la conduttrice sia di nuovo al timone dell’Isola dei Famosi nel 2023. Altre novità televisive riguarderebbero anche il suo ormai ex marito, Francesco Totti: sempre secondo Dagospia l’ex Capitano della Roma sarebbe stato adocchiato dalla Rai per i Mondiali del Qatar. “La direttrice di RaiSport Alessandra De Stefano sarebbe tornata all’attacco per averlo nella squadra dei talent. Riuscirà a convincerlo?”, si legge su Dagospia.

Francesco Totti Ilary Blasi

Totti e Ilary Blasi: il futuro in tv

Dopo aver annunciato pubblicamente il loro addio, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno deciso di mantenere il massimo riserbo: lui è rimasto a Roma tra i suoi impegni di lavoro e gli amici, lei è partita per la Tanzania per sfuggire ai gossip insieme ai figli. In queste ore si stanno però avvicendando numerosi rumors riguardanti la futura carriera tv dei due e sembra che anche per l’ex Capitano della Roma potrebbe presto giungere un nuovo impegno nel piccolo schermo italiano. Lo stesso vale ovviamente per Ilary, diventata il volto di punta dell’Isola dei Famosi.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG