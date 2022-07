L’annuncio d’addio di Ilary Blasi e Francesco Totti ha costretto Lenor a rivedere il suo spot pubblicitario con protagonista la conduttrice.

Lenor ha dovuto correre ai ripari dopo che Ilary Blasi e suo marito Francesco Totti hanno annunciato il loro addio dopo un amore ventennale. Nello spot in questione la conduttrice infatti faceva finta di essere al telefono con il marito e affermava:

“Ok, tu scegli il detersivo ma io l’ammorbidente. E con Lenor Perle prolungo la durata del profumo che amo. Esatto: è come i tempi supplementari”, e ancora: “Esperto del bucato. Senza metafora calcistica non ce la fa“. Per poi concludere: “Lenor ammordente e perle insieme… Un matrimonio perfetto”. Secondo Very Inutil People quest’ultima frase sarebbe stata sostituita con “un profumo perfetto” quando il matrimonio tra i due è andato in frantumi.

Ilary Blasi

Ilary Blasi: Lenor cambia lo spot pubblicitario

L’annuncio d’addio di Ilary Blasi e Francesco Totti ha colto tutti di sorpresa e a quanto pare anche la produzione dello spot Lenor sarebbe corsa ai ripari, cercando di porre rimedio a una pubblicità che era colma di riferimenti al matrimonio tra la conduttrice e l’ex calciatore. Al momento i due si sono chiusi nel più totale riserbo dopo l’annuncio del loro addio e Ilary Blasi è volata in Africa insieme ai figli, Chanel, Cristian e Isabel, nel tentativo di sfuggire all’ondata di gossip.

