Stefania Orlando ha rotto il silenzio in merito alla sua esclusione da La Pupa e il Secchione, condotto da Barbara D’Urso.

Al settimanale Mio Stefania Orlando ha espresso il suo imbarazzo per alcuni titoli riguardanti la sua esclusione dallo show La Pupa e il Secchione, condotto da Barbara D’Urso. La conduttrice ha svelato che la trattativa non sarebbe andata in porto e che da parte sua non ci sarebbe stato alcun rifiuto diretto nei confronti dello show.

“In verità non ho rifiutato: ho raccontato di aver fatto un colloquio con loro che però si è concluso con un nulla di fatto. Non capisco perché alcuni giornali amino fare i titoli sensazionalistici. Semplicemente, dopo il colloquio, le cose sono andate così: io ho fatto altre cose, loro hanno scelto altre persone. Non è stato carino nei confronti di Barbara e dei suoi autori che conosco da tanti anni, mi sono sentita in imbarazzo”, ha affermato.

Stefania Orlando: la confessione su La Pupa e il Secchione

Sono circolate molte ipotesi e illazioni in merito alla non inclusione di Stefania Orlando nel cast de La Pupa e il Secchione, ma questa volta è stata la stessa conduttrice a mettere in chiaro come sarebbe andata davvero la vicenda.

La Orlando ci ha anche tenuto a manifestare la sua stima verso la collega Barbara D’Urso di cui, nel frattempo, si vocifera di un imminente addio a Mediaset. Sulla questione non sono ancora emerse conferme ma in tanti sui social sono impazienti di sapere come andranno davvero le cose.

