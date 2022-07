Secondo indiscrezioni Riccardo Guarnieri non sarà più a UeD per via di atteggiamenti che non sarebbero piaciuti alla produzione dello show.

Dopo il suo controverso ed ennesimo addio a Ida Platano (avvenuto solo un paio di mesi fa, quando entrambi si erano ritrovati a Uomini e Donne) Riccardo Guarnieri avrebbe iniziato a frequentare una misteriosa donna, con cui sarebbe stato avvistato già in diverse occasioni. Secondo i rumor in circolazione (riportati da Caffeinamagazine.it) proprio a causa di questo l’ex cavaliere non sarebbe stato convocato per la prossima edizione dello show.

Riccardo Guarnieri fuori da Uomini e Donne

Secondo i rumor circolati in rete, Riccardo Guarnieri non tornerà a Uomini e Donne: sembra infatti che la produzione del dating show non abbia gradito il comportamento del cavaliere, avvistato insieme a una donna misteriosa dopo che il suo addio a Ida Platano era avvenuto solo un paio di settimane prima all’interno del programma.

I due, inaspettatamente, si erano riavvicinati proprio nello studio tv, ma poi Riccardo si era tirato indietro mandando su tutte le furie la Platano, ancora una volta delusa dalla sua incapacità di prendersi delle responsabilità. In tanti si chiedono se tra i due in futuro ci saranno ulteriori sviluppi, ma per ora la dama sembra intenzionata a voltare definitivamente pagina.

