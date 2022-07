Elodie è tornata a ribadire il suo amore per il rapper Marracash, con cui sembra aver ritrovato la serenità.

A quanto pare è tornato il sereno tra Elodie e Marracash ed è stata la stessa cantante a confessare a La Confessione di essere più innamorata che mai. Elodie ha anche scagliato una frecciatina contro i suoi ex fidanzati, affermando che solo con lui avrebbe compreso cosa sia l’amore con la A maiuscola: “Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore”, ha affermato.

Elodie: l’amore per Marracash

Dopo aver annunciato il loro addio e aver espresso l’esigenza di non essere incasellati nelle comuni etichette, Elodie e Marracash sono tornati a mostrarsi insieme più felici ed uniti che mai. La cantante ha anche affermato che probabilmente quello che prova per il rapper non potrà mai essere eguagliato da un altro rapporto sentimentale:

“Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza”, ha ammesso. due si sono conosciuti nel 2019 sul set del loro brano, Margarita, e da allora sono più uniti che mai.

