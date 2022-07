La famosa attrice Claudia Gerini ha fatto la sua “prova costume” sui social e ha conquistato i fan con la sua ironia.

Claudia Gerini è in vacanza e sui social ha postato le sue prime immagini in bikini dell’estate, ironizzando sulla sua forma fisica (che ha comunque fatto il pieno di like da parte dei fan). “Beccata a Isola di Espalmador. Certo, mi potevo impegnare un po’ di più con gli allenamenti…”, ha scritto l’attrice rimproverandosi scherzosamente, e ancora: “Il più delle volte la palestra l’ho trovata chiusa!!! E si vede… Ma diciamo che ci stiamo difendendo discretamente”.

Claudia Gerini in bikini: le foto

Claudia Gerini ha fatto il pieno di like sui social grazie alla sua forma smagliante a quasi 51 anni d’età. L’attrice si sta godendo un periodo di meritato riposo e, secondo indiscrezioni, sarebbe ancora single. Lei stessa ha ammesso di stare bene da sola e quanto all’amore ha confessato a Verissimo: . “Mi sto godendo questo momento di libertà, per me è una condizione nuova, interessante. Però mi realizzo nella condivisione, perché cresci e perché ti confronti. Riuscire a fidarsi e ad appoggiarsi ad un uomo è importante. L’ultima volta che mi sono innamorata è quattro anni fa”.

I suoi fan sono impazienti di sapere se l’attrice troverà presto il vero amore.

