Ivana Trump si è spenta a 73 anni a quasi un anno dalla scomparsa di Rossano Rubicondi, a cui era rimasta legata anche dopo il loro addio.

Ivana Trump si è spenta per un arresto cardiaco a 73 anni nella sua casa di New York. Secondo il fotografo Rino Ballari, intimo amico dell’ex modella, la morte del suo storico ex compagno Rossano Rubicondi (avvenuta un anno fa) aveva profondamente segnato l’ex moglie di Donald Trump. Il fotografo ha confessato a Leggo: “Anche quando si sono lasciati, lei è sempre stata molto vicina a Rossano. Ha sofferto tantissimo per la sua morte (avvenuta nel 2021 a 49 anni, ndr)ancora in giovane età per una brutta malatia. Forse, posso dire che lei abbia cominciato a spegnersi proprio quel giorno”.

Ivana Trump morta: il legame con Rossano Rubicondi

Meno di un anno fa (il 29 ottobre 2021) a New York si è spento Rossano Rubicondi. L’attore era stato l’ex marito di Ivana Trump e i due avevano mantenuto uno splendido rapporto anche dopo la loro separazione. Per Ivana infatti era stato un dolore terribile apprendere della sua scomparsa e, secondo il fotografo Rino Barillari, la sua morte avrebbe profondamente segnato l’ex modella, scomparsa ieri a 73 anni per un arresto cardiaco.

A dare la notizia della sua scomparsa è stato l’ex marito Donald Trump, che insieme ai suoi figli ha espresso pubblicamente il suo cordoglio per la morte dell’ex modella.

