Guenda Goria è stata ricoverata alla clinica Mangiagalli per una gravidanza extrauterina, e nelle prossime ore dovrà subire un intervento.

Un brutto spavento per Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria: nelle ultime ore ha accusato un grave dolore ed è stata portata subito al pronto soccorso, dove le è stata diagnosticata una gravidanza extrauterina. Per fermare l’emorragia Guenda dovrà essere sottoposta a un intervento chirurgico e lei stessa ha confessato di aver paura di riportare conseguenze rispetto a una futura altra gravidanza (potrebbero infatti asportarle una tuba).

“Ciao amici vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. In pratica ho fatto una visita ginecologica ed ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto e mi dicono che mi devono operare d’urgenza”, ha dichiarato Guenda, che sta cercando un figlio insieme al compagno Mirko Gancitano.

Guenda Goria: la gravidanza extrauterina

Guenda Goria sta attraversando un momento particolarmente difficile e doloroso: all’ex gieffina infatti è stata diagnosticata una gravidanza extrauterina ed è stata portata d’urgenza in ospedale, dove dovrà subire un’operazione. Fuori dal nosocomio sono rimasti ad attenderla Mirko Gancitano e sua madre, Maria Teresa Ruta, che non hanno mancato di esprimerle la loro vicinanza via social. “Vita mia. Andrà tutto bene, tu sai… Sono qui e ci sarò sempre, ti amo tanto”, ha scritto Gancitano nel suo post via social.

