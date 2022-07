Secondo indiscrezioni Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero intenzioni serie e lei avrebbe fatto all’ex Capitano uno speciale regalo.

Secondo rumor sempre più insistenti Ilary Blasi e Francesco Totti – che hanno annunciato la loro separazione nelle scorse ore – hanno intrapreso da tempo delle relazioni sentimentali con altre persone e oggi l’ex Capitano sarebbe innamorato di Noemi Bocchi, classe 1988, laureata in Economia aziendale, separata e madre di due figli. Proprio lei sarebbe stata avvistata mentre si recava in una prestigiosa gioielleria di via del Gambero, dove avrebbe acquistato per lui un regalo molto speciale. Il negozio sarebbe lo stesso in cui Francesco Totti ha acquistato dei gioielli per la sua ex moglie.

Francesco Totti

Noemi Bocchi: il regalo a Francesco Totti

Secondo Tuttosport, Noemi Bocchi si sarebbe recata in una famosa gioielleria a via del Gambero e lì avrebbe acquistato un bracciale per Francesco Totti con 5 pietre preziose, una per ciascuna lettera del suo nome. L’indiscrezione ovviamente non ha ricevuto conferme, ma in tanti sono curiosi di saperne di più sulla nuova storia d’amore dell’ex capitano che, dopo il suo addio a Ilary dopo 20 anni, si è chiuso nel massimo riserbo. Lui e Noemi Bocchi si sarebbero conosciuti sul campo da padel e sembra che oggi siano più innamorati che mai.

Mentre sui social in tanti hanno bersagliato la donna accusandola di esser stata la causa della fine del matrimonio tra Ilary e Totti, il suo ex marito si è chiuso nel massimo riserbo.

