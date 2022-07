Matilda De Angelis è stata criticata da Dagospia per aver cancellato un post contenente un suo sfogo sui social.

Nelle scorse ore Matilda De Angelis ha postato sui social un lungo messaggio di sfogo per un periodo in cui ha sofferto di crisi d’ansia e di attacchi di panico. La notizia è stata ripresa dai principali magazine online, e l’attrice ha quindi deciso di cancellare il suo messaggio affermando di non voler suscitare pietismo. La questione ha suscitato le critiche da parte di Dagospia, che ha riportato la vicenda scrivendo: “Fa la finta ingenua e getta veleno sulla stampa (…) aripijate”.

Dagospia contro Matilda De Angelis

Dagospia non ha gradito le ultime affermazioni fatte dall’attrice Matilda De Angelis via social, e ha scagliato contro di lei una frecciatina infuocata. In queste ore Matilda De Angelis ha dedicato un lungo post alle sue crisi d’ansia e la notizia, come prevedibile, è finita sui principali quotidiani online.

A seguire l’attrice ha cancellato il suo post e ha scritto infastidita nelle sue stories: “È bello trovare una piccola comunità virtuale pronta ad ascoltarci. Ho avuto voglia di cancellare tutto per non finire nel vortice del pietismo e della compassione, il mio post non aveva assolutamente quello scopo. Trovo fastidioso ma inevitabile che un qualsiasi giornale possa prendere un mio post senza alcun consenso e farne un articolo da clickbait”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

