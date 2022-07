Dopo l’esperienza vissuta al GF Vip Nicola Pisu ha scelto di fare un lavoro comunissimo e lui stesso ha svelato di quale si tratti.

Attraverso i social Nicola Pisu si è mostrato mentre sistemava alcuni cavi e ha così svelato ai suoi fan che adesso lavorerebbe come elettricista. Il figlio di Patrizia Mirigliani è stato uno dei concorrenti del GF Vip 6, ma la sua esperienza all’interno del reality show non si è conclusa nel migliore dei modi. Nonostante questo Nicola ha affermato che tornerebbe subito all’interno del programma (anche se non crede che glielo proporranno di nuovo) e ha scagliato una frecciatina contro Soleil Sorge, che non l’ha invitato alla sua festa di compleanno.

Nicola Pisu: il GF Vip e Soleil Sorge

A quanto pare Nicola Pisu non è rimasto in buoni rapporti con Soleil Sorge e dopo l’esperienza al GF Vip i due si sarebbero persi di vista. L’influencer non ha invitato Pisu neanche al suo compleanno, e lui infatti ci sarebbe rimasto male: “No non mi ha invitato, ci sono rimasto malissimo. Sono veramente triste di questa cosa. Ho provato a mandarle messaggi, ma lei non mi ha mai risposto. All’interno del “GF vip” avevamo un rapporto stupendo… Non capisco. Se sono deluso? Sì, molto. Ho scoperto che ha festeggiato in Puglia attraverso i social. Sarei andato sicuramente al suo compleanno. Non è stato carino, però le voglio comunque bene”, ha dichiarato a The Pipol Gossip.

Soleil replicherà alle sue parole? Nei giorni scorsi l’influencer aveva replicato anche contro Alex Belli e Miriana Trevisan, che pure non sono stati invitati alla sua festa di compleanno.

