Che spavento per Emma Marrone! La cantante è stata costretta a interrompere un suo concerto per via di una cavalletta sul palco.

A quanto pare Emma Marrone soffre di una fobia molto comune, ossia quella per gli insetti. La cantante sicuramente non immaginava però di dover interrompere un suo concerto a causa della presenza di una grossa cavalletta sul palco. “Non ridete perché panico… dove è andata? Non canto”, ha ammesso durante il concerto, visibilmente terrorizzata. “Mi sento male, non vado avanti. La portate per favore lontano? Senza ammazzarla, basta che la richiudete da qualche parte. È grande come un gatto”, ha aggiunto.

Emma Marrone

Emma Marrone terrorizzata da una cavalletta

Emma Marrone si è trovata a interrompere un suo concerto difronte a centinaia di persone perché sul palco era presente una grande cavalletta. L’animale è stato portato via da un membro della staff presente all’evento e la cantante ha cercato di smorzare la tensione scusandosi con il suo pubblico e affermando ironica: “Io nella vita ho paura solo di una cosa: le cavallette”. I fan hanno sostenuto l’artista con un grande applauso e Emma ha potuto riprendere il suo concerto senza preoccuparsi troppo.

Il video nel frattempo ha rapidamente fatto il giro dei social e qualcuno tra i suoi fan ha ironizzato sull’episodio affermando: “Emma una di noi”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG