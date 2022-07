Ivanka Trump ha scritto un post via social per esprimere il suo cordoglio per la scomparsa della madre Ivana.

Ivana Trump è scomparsa a 73 anni per un arresto cardiaco mentre si trovava nella sua casa a New York e l’annuncio della sua scomparsa è stato dall’ex marito, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. In queste ore la figlia dell’ex modella, Ivanka Trump, ha scritto un post via social per celebrare la memoria di sua madre: “Il mio cuore è spezzato per la morte di mia madre”, ha scritto Ivanka Trump nel suo post via social, e ancora: “La mamma era brillante, affascinante, appassionata e perfidamente divertente. Ha portato forza, tenacia e determinazione in ogni sua azione. Ha vissuto la vita al massimo, senza mai rinunciare all’opportunità di ridere e ballare. Mi mancherà per sempre e manterrò sempre vivo il suo ricordo nei nostri cuori”.

Ivanka Trump: il ricordo della madre

Ivanka Trump ha pubblicamente espresso tutto il suo dolore per la prematura scomparsa di sua madre Ivana, deceduta a 73 anni per un arresto cardiaco. Madre e figlia erano molto legate e sui social Ivanka ha pubblicato alcune tenere foto dei loro momenti più belli trascorsi insieme.

Ivana Trump è scomparsa appena 9 mesi dopo Rossano Rubicondi, l’attore italiano e suo ex marito rinvenuto morto nella sua casa di New York. Secondo indiscrezioni la Trump sarebbe stata profondamente colpita dalla sua scomparsa.

