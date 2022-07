Ilary Blasi è stata travolta dagli insulti dopo il suo annuncio d’addio a Totti e sua sorella Melory ha preferito non restare in silenzio.

Nelle scorse ore Ilary Blasi è stata travolta da un’ondata di insulti misogini (spesso senza senso) a seguito del suo annuncio d’addio al marito, Francesco Totti. La sorella della conduttrice, Melory, ha replicato conto gli haters che se la sono presa anche con lei per aver preso le difese della sorella (anche rispetto a ciò che Alex Nuccetelli ha detto sul suo conto nelle scorse ore).

“A Melory, prima di parlare degli amici di Totti pensa a tua sorella che è meglio… vergogna”, ha scritto un utente sui social, a cui Melory ha replicato: “Lo conosco da 20 anni. Vergognati tu”.

Melory Blasi difende Ilary Blasi: lo sfogo

Sui social in tanti si sono scagliati contro Melory Blasi che, finora, è stata l’unica della famiglia Blasi a intervenire via social a seguito dell’annuncio di separazione di Ilary e Totti (lo aveva fatto per mettere a tacere Alex Nuccetelli, il Pr romano che in queste ore ha rilasciato alcune inedite rivelazioni sul conto dell’ex coppia). Qualcuno non ha preso bene la reazione di Melory e sui social gli haters hanno provato a zittirla.

“Ma statte zitta va che tua sorella è stata mantenuta per 20 e si prende una mega villa e più anche il mantenimento. Volate basso che è meglio…… famiglia Blasi!”, ha scritto sui social un detrattore, a cui Melory ha replicato: “Ma la smetti di dire stron***? Qual è il tuo problema?”. Per adesso Ilary Blasi e Francesco Totti hanno preferito mantenere il più totale silenzio sulla questione e, in tanti, sono impazienti di saperne di più sulla fine della loro storia.

