Ad alcuni giorni di distanza dall’annuncio di separazione dei suoi genitori, Chanel Totti è tornata sui social.

Come tante delle sue coetanee Chanel Totti è molto attiva sui social e, a pochi giorni di distanza dall’annuncio di separazione dei suoi genitori, la secondogenita di Ilary e Francesco Totti ha postato sui TikTok un breve video dove la si vede tenere la mano della sua sorellina, Isabel, all’aeroporto. Come canzone per la clip Chanel ha scelto il brano di Rhove Over the Rainbow, e qualcuno sui social ha ipotizzato che con questo lei possa essersi riferita ai gossip in circolazione in merito all’addio tra i suoi. “E Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma, siamo rimasti soli nella stanza, guardavo les étoiles, ah-ah“, recita una strofa del brano.

Ilary Blasi Francesco Totti

Chanel Totti torna sui social

La famiglia di Francesco Totti e Ilary Blasi si è chiusa nel massimo riserbo dopo l’annuncio d’addio dell’ex famosa coppia e non sono stati da meno anche i figli delle due celebrità, Chanel, Cristian e la piccola Isabel, che chiaramente Totti e Ilary hanno cercato di proteggere da inutili gossip e fake news.

In questo momento i tre bambini sono partiti con la madre per la Tanzania e proprio in queste ore Ilary Blasi ha postato sui social una foto dove la si vede camminare sulla spiaggia insieme ai tre, tenendoli per mano. In tanti sono curiosi di saperne di più sulla nuova vita della conduttrice ora che Totti non è più al suo fianco.

