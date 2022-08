Nicole Mazzocato ha svelato alcuni retroscena sulla nascita del piccolo Paolo, nato dall’amore per Armando Anastasio.

Nicole Mazzocato ha annunciato con gioia di essere diventata mamma del piccolo Paolo, suo primo figlio. L’influencer ed ex fidanzata di Fabio Colloricchio ha rivelato alcuni retroscena del parto ai fan: nascita di Paolo sarebbe avvenuta naturalmente e lei avrebbe chiesto l’epidurale.

“Ieri è stata tosta sono arrivata alle 8:30 in ospedale con contrazioni e dilatazione a 3 cm. Ho partorito alle 15:22! Ho fatto l’epidurale e la rifarei mille volte e anzi la consiglio a tutte! Con me c’era Armando che ha assistito al travaglio dal minuto zero, ed è andato tutto per il meglio. È stato un parto naturale e si è concluso con soli due punti di lacerazione. Paolino è lungo 52 cm e pesa 3,20 kg. È stata un’emozione enorme”, ha dichiarato Nicole, mostrandosi entusiasta mentre teneva tra le braccia il suo bambino.

Nicole Mazzocato: è nato il figlio

Con enorme gioia Nicole Mazzocato ha annunciato ai fan dei social di essere diventata madre per la prima volta: lei e Armando Anastasio hanno avuto insieme un bambino, il piccolo Paolo.

Alcuni giorni fa anche l’ex fidanzato di Nicole è diventato padre: Fabio Colloricchio ha infatti avuto una bambina insieme all’attuale compagna, Violeta Mangrinan. Lui e Nicole si sono reciprocamente scambiati gli auguri via social ma entrambi hanno espresso il desiderio di andare avanti separatamente con le proprie vite e hanno affermato di non voler più subire paragoni in merito alle loro nuove storie.

