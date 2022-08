Nicole Mazzocato ha rotto il silenzio sulla nascita della prima figlia del suo storico ex, Fabio Colloricchio.

Mentre Nicole Mazzocato è incinta del suo primo figlio, l’ex fidanzato Fabio Colloricchio ha avuto in queste ore la sua prima bambina, Gala, insieme alla fidanzata Violeta Mangrinan. In molti hanno chiesto a Nicole di dire qualcosa in merito alla paternità del suo ex compagno e in queste ore lei ha rotto il silenzio tramite social:

“Il destino ci ha uniti in questo momento personale, ma di felicità estrema. Ho sempre augurato il meglio a tutti e sono felice della felicità altrui, ancor di più in un momento come questo, dove possono comprendere al 100%”, ha scritto nelle sue stories, e ancora: “Mi piacerebbe solo che finissero i paragoni perché li trovo davvero pessimi per tutti noi, soprattutto ora, per rispetto alle nostre famiglie”.

Nicole Mazzocato

Fabio Colloricchio papà: le parole di Nicole Mazzocato

Nicole Mazzocato ha rivolto i suoi auguri al suo ex, Fabio Colloricchio, per la nascita della sua bambina, ma ha anche precisato di essere stufa di sentire continui paragoni tra la sua vita privata e quella dell’ex fidanzato. Oggi entrambi hanno trovato l’amore accanto a dei nuovi partner e la loro rottura sembra ormai essere acqua passata. Molto presto anche Nicole avrà un bambino insieme al suo compagno, Armando Anastasio, e sarebbe più felice che mai.

