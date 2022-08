Il conduttore Alfonso Signorini non ha rinunciato al suo cinismo nel parlare dell’addio di Totti e Ilary Blasi.

Ora che Ilary Blasi e Francesco Totti hanno ufficializzato la loro separazione Alfonso Signorini – che mesi fa aveva cavalcato il rumor sulla sua rivista, Chi – è tornato a parlare di quella che probabilmente sarà la rottura più discussa dell’estate. A La Terrazza della Dolce Vita, il conduttore e amico e di Ilary Blasi ha detto:

“Il gossip su carta stampata? Vive sempre di nuova linfa. Pensa che linfa ci hanno dato Totti e la Blasi questa estate. È una coppia meravigliosa quella, meno male che ci sono. Sono come il “Bue Apis” per noi. I social sicuramente molto spesso bruciano le notizie e quello che un tempo era l’ossatura del magazine, ma non avranno mai la credibilità della carta stampata. Molti fanno delle fake news la loro bandiera. Inoltre i giornali consentono di approfondire la notizia.“

Alfonso Signorini non si è sbilanciato nel commentare la clamorosa notizia dell’addio di Totti e Ilary Blasi, ma ha precisato solamente che, per lui, si tratterebbe di nuova “linfa vitale” nel mondo del gossip. Il conduttore e Ilary Blasi sono legati da una lunga e profonda amicizia, e più volte i due non hanno fatto segreto di sentirsi anche al di fuori degli studi tv.

Non è da escludere dunque che Signorini sapesse già della sua crisi col marito e del resto, quando alcuni mesi fa lei era stata ospite al GF Vip e lui aveva lasciato intendere di avere un clamoroso scoop su di lei, la stessa Ilary aveva scherzato affermando: “Che non lo sai? Che sono separata in casa?”.

