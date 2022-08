La showgirl Belen Rodriguez ha postato sui social la foto del prezioso regalo ricevuto dall’amico Sangiovanni.

A quanto pare Belen Rodriguez e Sangiovanni sono buoni amici e in queste ore il giovane ex volto di Amici ha fatto un regalo alla showgirl argentina, che evidentemente è stata gentile con lui. Sangiovanni ha fatto dono a Belen di una copia del suo ultimo album, Cadere Volare, e su di esso ha scritto: “A Belen, grazie per le tue parole. Sei una bella persona. Saluta Santi e Luna Marì”. La showgirl ha postato orgogliosa la foto del prezioso regalo ricevuto dal cantante.

Belen Rodriguez: la dedica di Sangiovanni

Sangiovanni è stato uno dei protagonisti principali della 20esima edizione di Amici e in queste ore in tanti sono rimasti sorpresi nel sapere del suo rapporto con Belen Rodriguez, a cui ha fatto dono del suo album, Cadere Volare.

La showgirl ha mostrato orgogliosa il regalo nelle sue Instagram Stories e nel frattempo continua a godersi le vacanze in compagnia di Stefano De Martino, con cui finalmente sembra aver ritrovato la serenità. I due hanno da poco ufficializzato il loro ritorno di fiamma e in tanti tra i loro fan sono curiosi di sapere se la loro storia questa volta sia destinata a durare.

