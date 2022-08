Sonia Bruganelli ha risposto alle domande dei fan che le hanno chiesto come mai avesse deciso di partecipare al GF Vip.

Sonia Bruganelli ha cambiato idea sul suo ruolo di opinionista al GF Vip e, dopo aver inizialmente affermato che non avrebbe preso parte al programma, ha cambiato idea. Signorini ha fatto sapere che sarà opinionista dello show per la seconda volta (insieme ad Orietta Berti). In queste ore i fan hanno chiesto alla moglie di Bonolis se fosse contenta per la partecipazione allo show e come mai avesse cambiato idea, e lei ha risposto tramite stories:

“La proposta di Alfonso è arrivata in un momento molto delicato per me e ho pensato fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta”, ha dichiarato.

Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli: perché ha cambiato idea sul GF Vip

Inizialmente Sonia Bruganelli aveva smentito con fermezza l’idea di partecipare al GF Vip ma a sorpresa ha cambiato idea, accettando di essere per la seconda volta opinionista del programma (a differenza della sua collega, Adriana Volpe, che è stata esclusa dalla settima edizione dello show).

Sui social in tanto hanno accusato la moglie di Bonolis di esser stata “ipocrita” e lei ha parlato di un “momento delicato” che l’avrebbe spinta ad accettare di prendere parte al programma. Di quale momento delicato si sarà trattato? Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG