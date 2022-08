Chiara Ferragni ha svelato alcuni retroscena sulla sua storia con Fedez, a partire dal loro primo incontro.

Oggi Chiara Ferragni e Fedez formano insieme una delle coppie più famose dello show business e, dopo le nozze nel 2018, i due hanno realizzato il sogno di diventare genitori di due figli. In queste ore, tramite Instagram stories, Chiara Ferragni ha raccontato ai fan alcuni retroscena sul suo primo incontro con il rapper.

“Una sera, quando ancora non c’erano le Instagram Stories, c’era Snapchat, stavo tornando da una cena con la mie sorelle, c’era la canzone in radio e io faccio uno Snap di me e le mie sorelle che cantiamo la canzone. Lui subito dopo fa uno Snap in cui dice “Chiara grazie che stai supportando la canzone, dobbiamo limonare”. Probabilmente era ubriaco con i suoi amici. A quel punto inizio a seguirlo”, ha confessato.

Chiara Ferragni: il primo appuntamento con Fedez

Chiara Ferragni ha raccontato per la prima volta ai fan alcuni retroscena sul suo primo appuntamento con Fedez, che sarebbe diventato poi il padre dei suoi due figli. I due si sono visti una prima volta nel 2015, ma all’epoca entrambi erano impegnati in altre relazioni. Poi, nel 2016, quando uscì Vorrei ma non posto (brano del rapper dove era menzionata proprio l’influencer) i due fecero in modo di uscire finalmente insieme.

“Inizio così a scrivergli perché tutti su Twitter mi scrivevano che Fede aveva detto che voleva limonarmi. Gli scrivo e gli dico “Ma cos’è questa storia che mi vuoi limonare?”. Lui lì diventa un po’ più serio e iniziamo a parlare su Instagram e mi chiede subito di uscire”. Quindi ha proseguito dicendo: “Io ero single, ma non penavo assolutamente potesse essere il ragazzo per me, non so perché. Mi piaceva e mi sembrava una persona molto onesta. Gli avrei detto di sì, ma le agende non combaciavano e avevo il terrore di farmi paparazzare con lui, perché non volevo farmi fotografare con qualcuno se non era una storia seria. Non volevo creare gossip inutile. Le agende poi non combaciavano e ci siamo detti che ci saremmo sentiti a settembre”, ha dichiarato l’influencer.

