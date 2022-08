Secondo indiscrezioni Elisabetta Gregoraci sarebbe stata avvistata in compagnia dell’ex fiamma di un’altra famosa showgirl.

Elisabetta Gregoraci ha ritrovato l’amore? Secondo il settimanale DiPiù oggi al fianco della showgirl vi sarebbe Giulio Fratini, l’imprenditore (di 12 anni più giovane di lei) che in passato è stato legato a Roberta Morise. Al momento la notizia non ha trovato conferme e Elisabetta Gregoraci continua a mantenere il massimo riserbo sulla questione.

Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: il gossip

Secondo DiPiù Elisabetta Gregoraci sarebbe stata avvistata in compagnia di Giulio Fratini, l’imprenditore già noto alle cronache rosa per una liaison avuta con Roberta Morise. Per la Gregoraci potrebbe trattarsi della prima storia importante dopo la rottura da Briatore e dopo quella da Francesco Bettuzzi.

Di recente la showgirl ha confessato quanto per lei sia stato difficile trovare un nuovo amore dopo l’addio a Briatore e ha anche rivelato di sottoporre i suoi corteggiatori a “delle prove”. “Qualche coraggioso c’è, per fortuna. Rimango una donna esigente che non si accontenta, ma non mancano i candidati… A volte gli uomini, quando stai per dare loro una chance, cadono su piccole cose. Per questo, finora, non mi avete ancora visto, perché ci sono prove da superare”, aveva dichiarato lei a Chi. Giulio Fratini sarà riuscito a superarle conquistando il suo cuore?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG