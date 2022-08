A quanto pare la maretta tra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo non si è ancora placata, e lei è tornata scagliarsi contro l’ex Lenticchio.

Drusilla Gucci ha scritto una lettera al fidanzato Francesco Chiofalo e pubblicata dal settimanale DiPiù. Dopo le attenzioni riservate dall’ex fidanzato di Selvaggia Roma a Malena, Drusilla è andata su tutte le furie e ha fatto sapere che per ora non avrà rapporti intimi con Chiofalo fino a quando lui non cambierà e non soddisferà le sue richieste. “Voglio vedere qualche passo in avanti nel rapporto, altrimenti sono anche pronta a lasciarti, non mi basta più solo il rapporto fisico, ci vuole anche la testa”, ha scritto Drusilla nella sua lettera.

Drusilla Gucci: la lettera a Francesco Chiofalo

Drusilla Gucci sarebbe stufa del comportamento del suo fidanzato, Francesco Chiofalo, che per ora difronte alle sue richieste avrebbe mostrato totale indifferenza. La crisi tra i due ha avuto inizio quando lui ha partecipato a La Pupa e Il Secchione Show e, al momento, sembra che non si sia ancora risolta. Nei giorni scorsi Chiofalo è finito nell’occhio del ciclone per un botta e risposta con la sua ex, Selvaggia Roma, e in tanti si chiedono se – come lei – anche lui e Drusilla riusciranno a trovare la serenità in futuro.

