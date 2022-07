In queste ore Selvaggia Roma ha annunciato la sua gravidanza sui social e ha ricevuto alcune frecciatine dal suo ex, Francesco Chiofalo.

Che tra Selvaggia Roma e il suo ex, Francesco Chiofalo, non corra buon sangue, è cosa nota: nelle ultime ore i due sono tornati a dirsene di tutti i colori dopo che la Roma, oggi felice accanto Luca Teti, ha annunciato di aspettare un bebè.

“Sono contento per lei anche se, quando ho avuto il tumore al cervello, mi ha augurato la morte”, ha dichiarato Chiofalo nelle sue stories, mentre Selvaggia ha replicato: “Si, ho sentito gli auguri di F.C. Ma sinceramente dopo che ha detto le sue solite favole rispondo così. Quando il culo brucia la bocca sparla sempre. Ricordatevelo.”

Tra Selvaggia Roma e il suo ex, Francesco Chiofalo, i rapporti non si sono interrotti nel migliore dei modi e i due nelle ultime ore sono tornati a dirsene di tutti i colori. In particolare Chiofalo – pur facendo alla sua ex gli auguri per la sua gravidanza – non ha mancato di affermare che lei gli avesse augurato la morte in passato. Selvaggia Roma, dal canto suo, ha affermato che quelle da parte del suo ex sarebbero state solamente “favole” inventate per farla sfigurare agli occhi dei fan. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

